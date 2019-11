Spaanse regering neemt forse veiligheidsmaatregelen in Catalonië voor nakende parlementsverkiezingen AW

06 november 2019

11u55

Bron: Belga 0 De Spaanse regering zet bij de parlementsverkiezingen van komende zondag fors in op veiligheid in Catalonië, de opstandige regio waar het al weken onrustig is. Niet enkel 8.000 agenten van de Catalaanse politiemacht Mossos d’Esquadra maar ook 4.500 leden van de nationale politie en de Guardia Civil zullen de veiligheid en orde tijdens de verkiezingsdag bewaken, schrijft de krant El País.

In de noordoostelijke regio vonden sinds midden oktober al verschillende massaprotesten plaats. De aanleiding is de veroordeling van zeven Catalaanse politici en twee activisten tot celstraffen van negen tot dertien jaar door het Hooggerechtshof. De reden daarvoor is hun betrokkenheid bij het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017.

Vele Catalanen die voorstander zijn van de afscheiding, zijn boos op de regering in Madrid. Begin deze week waren er nog protesten toen koning Felipe VI de regio bezocht, en ook zondag is chaos niet ondenkbaar. Dan gaan de Spanjaarden voor de tweede keer dit jaar naar de stembus, nadat er na de vorige verkiezingen in april geen regering gevormd kon worden.