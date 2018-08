Spaanse regering keurt omstreden voorstel goed: resten dictator Franco worden opgegraven en verplaatst TT

24 augustus 2018

13u48

Bron: El Pais, Belga 0 43 jaar na zijn dood heeft de Spaanse regering beslist om de resten van de voormalige dictator Francisco Franco weg te halen uit het herdenkingsmonument Valle de los Ca í dos (Vallei der Gevallenen). Het voorstel van de sociaaldemocraten moet wel nog door het Spaanse parlement goedgekeurd worden. De familie van Franco krijgt twee weken de tijd om in beroep te gaan.

De laatste rustplaats van Franco, die stierf in 1975, is al sinds zijn dood een voorwerp van debat. Franco liet het gigantische monument in de jaren 50 bouwen door tienduizenden krijgsgevangenen. Duizenden onder hen kwamen bij de bouwwerken om het leven.

De basiliek in de heuvels boven Madrid moest een herdenkingsplaats worden voor alle gesneuvelden tijdens de Spaanse burgeroorlog van 1936 tot 1939. De resten van 46.000 slachtoffers liggen er begraven in de rotswanden.



Vandaag komen Franco-aanhangers nog altijd naar de Valle de los Caídos om het graf van Franco te bezoeken en te eren. Daardoor is de plek geen herinneringsplaats voor alle Spanjaarden, zeggen critici, en wordt de duizenden slachtoffers van de Spaanse dictatuur geen recht gedaan.

Het Spaanse parlement keurde vorig jaar al een voorstel goed om Franco op een andere plek te herbegraven. De conservatieve premier Mariano Rajoy ging daar nooit op in. Zijn sociaaldemocratische opvolger Pedro Sanchez, die voor de zomer Rajoy met succes weggestemd kreeg in het parlement, doet dat nu wel.

Nieuwe "waardige en respectvolle" rustplaats

De nazaten van Franco krijgen nu twee weken de tijd om een nieuwe laatste rustplaats voor hun voorouder te kiezen. Doen ze dat niet, dan zal de regering een "waardige en respectvolle" plek aanduiden. Op die manier hoopt de regering dat de Vallei der Gevallenen zonder de aanwezigheid van de ex-dictator een echte plaats van verzoening kan worden. "De democratie is niet verenigbaar met een tombe die de herinnering aan Franco eert", aldus vicepremier Carmen Calvo vanmiddag na de ministerraad.

Het voorstel moet wel nog met gewone meerderheid goedgekeurd worden in het parlement. De huidige Spaanse ploeg regeert met een minderheid, maar kan wel rekenen op de steun van het radicaallinkse Podemos en de Baskische en Catalaanse nationalisten. Die laatsten vragen voor hun goedkeuring wel dat alle straffen die onder Franco zijn uitgesproken tegen Catalanen, symbolisch geannuleerd worden. Met name de Catalaanse premier Lluís Companys werd in 1940 door de troepen van Franco geëxecuteerd.

Meer over Francisco Franco