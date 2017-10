Spaanse regering houdt vandaag bijzondere ministerraad

ib

02u00

Bron: Belga

0

AFP De Spaanse premier Mariano Rajoy.

De Spaanse premier Mariano Rajoy roept deze middag een bijzondere ministerraad bijeen om het met name over de door hem op 21 december uitgeschreven regionale verkiezingen in Catalonië te hebben. Dat bericht La Vanguardia deze nacht.