Spaanse regering dreigt morgenmiddag te vallen, lot van premier Sánchez hangt aan zijden draadje TT

12 februari 2019

23u13

Bron: ANP 0 De minderheidsregering van de Spaanse sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez dreigt morgen te vallen. Sánchez krijgt naar verwachting de begroting niet door het Spaanse parlement omdat de kleine Catalaanse separatistische partijen hem niet meer willen steunen.

Sánchez’ lot is afhankelijk van enkele kleinere Catalaanse partijen omdat zijn eigen PSOE geen meerderheid heeft in het parlement. Sánchez nam de leiding van de Spaanse regering vorig jaar over nadat hij met succes een motie van wantrouwen tegen de conservatieve premier Mariano Rajoy had ingediend. Daarvoor had hij de Catalaanse partijen wel nodig.

Maar de separatistische Catalaanse regiopremier Quim Torra eist toegevingen van Spanje in het onafhankelijkheidsstreven voor steun aan de begroting. Hij dreigde vandaag opnieuw dat Sánchez zijn steun niet krijgt omdat de premier niet ingaat op zijn eisen. Verwacht wordt dat de begroting in een stemming morgen rond het middaguur geen meerderheid krijgt onder de 350 leden van het parlement. Sánchez rest dan weinig anders dan het lagerhuis te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Die zouden op 14 of 28 april kunnen plaatsvinden.

Steun van de Catalaanse separatisten lijkt onwaarschijnlijk, zeker nu net vandaag een megaproces in Madrid is begonnen tegen separatisten. In het Hooggerechtshof is de eerste zittingsdag gehouden van het proces tegen twaalf prominente separatisten uit Catalonië, onder wie voormalige bewindslieden van de regio. Ze deden in oktober 2017 een volgens Spanje illegale en chaotische poging de regio af te scheiden, waarbij de Spaanse wet is geschonden. Torra noemt het proces “een farce en een wraakactie” van Madrid.

Sánchez' regering is in juni vorig jaar gevormd. Zijn Socialistische Arbeiderspartij (PSOE) heeft slechts 84 van de 350 zetels in het parlement. De belangrijkste gedoogpartij is de links-radicale Podemos (67 zetels).

