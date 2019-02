Spaanse regering dient ontslag in, vervroegde verkiezingen op 28 april TT

15 februari 2019

10u30 0 Spaans premier Pedro Sánchez heeft het ontslag van zijn regering aangeboden aan koning Felipe. De sociaaldemocraat kwam deze week in de problemen in het parlement toen duidelijk werd dat zijn minderheidsregering de gedoogsteun van de Catalaanse separatistische partijen was kwijtgeraakt. Op 28 april komen er vervroegde verkiezingen.

“Ofwel kunnen we verder regeren met een begroting die niet goedgekeurd geraakt, ofwel kiezen we voor de weg vooruit om Spanje verder te laten groeien”, zei Sánchez deze voormiddag op een speciaal bijeengeroepen persconferentie. “Ik heb voor het tweede gekozen.” Hij zal het parlement ontbinden en op 28 april nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Sánchez was nog maar negen maanden premier nadat hij vorig jaar met succes een motie van wantrouwen had ingediend tegen de conservatieve premier Mariano Rajoy van de Partido Popular. De sociaaldemocraat had daar wel de steun van de het radicaal-linkse Podemos en verschillende kleinere partijen voor nodig in het parlement, waaronder ook twee Catalaanse separatistische partijen. Sindsdien regeerde Sánchez met een minderheidsregering die slechts een kwart van de zetels had.

De Catalaanse partijen, PDeCat en ERC, lieten de premier begin deze week echter vallen door samen met de PP en het liberale Ciudadanos tegen de begroting te stemmen. De Catalanen zijn ontevreden omdat ze vinden dat Sánchez hen te weinig tegemoet kwam in het onafhankelijkheidsproces van hun regio. Maar de premier stond onder zware druk van de rechtse oppositiepartijen om geen al te grote toegevingen te doen.

Twee verkiezingen binnen een maand

De Spanjaarden moeten nu dus binnen één maand twee keer naar de stembus. Een eerste keer op 28 april voor vervroegde nationale verkiezingen, en op 26 mei nog een keer voor de Europese, regionale en lokale verkiezingen.

De campagne voor de nationale verkiezingen zal nu pal tijdens het proces tegen de Catalaanse separatistische leiders in Madrid verlopen. Zij staan sinds deze week terecht voor hun rol in het referendum en de onafhankelijkheidsverklaring van 2017. Het valt dan ook te verwachten dat de Catalaanse kwestie hoog op de campagne-agenda zal staan.

Wat zeggen de peilingen?

In de peilingen staat de partij van ontslagnemend premier Sánchez, de PSOE, nog bovenaan, maar een regeringsvorming kondigt zich uiterst moeilijk aan. De sociaaldemocraten halen nu gemiddeld 24 procent in de peilingen, de Partido Popular van ex-premier Rajoy 21 procent. Het centrumrechtse Ciudadanos zou op 18 procent uitkomen, het radicaallinkse Podemos op 15 procent.

De kans is bovendien groot dat voor het eerst sinds de overgang naar de democratie in 1975 ook een extreemrechtse partij in het Spaanse parlement zal zitten: de nieuwe partij Vox wordt momenteel gepeild op 11 procent. De drie partijen PP, Ciudadanos en Vox verzamelden afgelopen weekend nog tienduizenden Spanjaarden in Madrid om te protesteren tegen Sánchez en om verkiezingen te vragen.