Spaanse reddingswerkers zetten alles op alles om peutertje die in put viel te redden, maar de klok tikt verder ADN

15 januari 2019

12u00 0 In Spanje zijn de reddingsdiensten nog steeds bezig met een zenuwslopende race tegen de klok om een 2-jarige jongen uit een 110 meter diepe put te redden. De zoektocht is een moeilijke klus omdat de schacht een diameter heeft van amper 25 centimeter, aldus een woordvoerder van de Guardia Civil.

Het ongeval deed zich zondagmiddag voor in een landelijk gebied in Totalan, in de provincie Malaga. Volgens zijn familie viel de jongen in de put terwijl hij aan het spelen was vlakbij de plek waar zij aan het lunchen waren tijdens een zondags uitstapje.

Fysieke bewijzen dat het kind daadwerkelijk in de put zit, zijn er niet. Maar de reddingsdiensten gaan daar wel van uit. Zijn ouders zeggen dat ze hem binnenin de schacht hebben horen wenen. Op een diepte van zo’n 80 meter zagen reddingswerkers met een camera ook het zakje snoep dat de kleine Julen bij zich had.



De reddingsactie is zeer gecompliceerd. Afdalen is geen optie, want de put is te smal voor een volwassene. Daarnaast zijn de wanden van de schacht niet stabiel. Omdat er aarde is losgekomen die de schacht verstopt, geraakt men met camera’s ook niet verder.

Nieuwe tunnel

Momenteel wordt gefocust op het graven van een horizontale tunnel om zo de schacht te bereiken. Maar er moet opgepast worden dat er geen grond in het oorspronkelijke boorgat terechtkomt. Nieuw aangevoerde technische systemen moeten daarbij helpen. Of de peuter nog in leven is, is voorlopig een mysterie.

Intussen geraakt het geduld op bij de burgemeester van Totalan. “De hoop om het kind levend terug te vinden, daalt elke minuut”, zegt Miguel Angel Escaño. “Ik denk niet dat wat er nu wordt gedaan, geschikt is.” Hij roept de hulp in van de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, om te kunnen beschikken over middelen van het leger. “We zetten alles op alles om het kind te vinden en te redden”, stelt Bernardo Moltó van de Guardia Civil. “We stoppen niet tot we hem gevonden en in veiligheid gebracht hebben.”