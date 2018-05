Spaanse rechter waarschuwt Duitsland niet "dezelfde fout" te maken als België bij uitlevering Puigdemont TT

17 mei 2018

18u58

Bron: La Vanguardia, EFE 5 De Spaanse rechter Pablo Llarena, die bij het Hooggerechtshof de zaken van de afgezette Catalaanse ministers behandelt, heeft Duitsland per brief gewaarschuwd niet "dezelfde fouten" te maken als het Belgische gerecht. In ons land besliste de raadkamer gisteren de drie Catalanen die nog in ons land verblijven, niet uit te wijzen omdat de Europese aanhoudingsbevelen niet geldig waren. Klopt niets van, zegt Llarena, die wil dat Duitsland ex-minister-president Carles Puigdemont overlevert.

De Brusselse raadkamer verklaarde gisteren de Europese aanhoudingsbevelen tegen de drie Catalaanse ex-ministers Meritxell Serret, Antoni Comin en Lluis Puig 'niet uitvoerbaar'. Volgens de raadkamer waren ze niet geldig omdat er ook geen nationale aanhoudingsbevelen waren, wat de advocaten van de drie én het parket ook hadden gepleit. Volgens het openbaar ministerie, dat zelfs bijkomende informatie van Spanje had gevraagd, was "de tekst van het Europese aanhoudingsbevel erg verschillend van het nationale bevel. In realiteit komen ze helemaal niet overeen."

De drie ministers worden samen met Carles Puigdemont in Spanje vervolgd voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Daarop staat een maximumstraf van 30 jaar. De vervolging kwam er na de doodgeboren onafhankelijkheidsverklaring van oktober.

"Gebrek aan compromisbereidheid"

Rechter Llarena kan zich echter niet vinden in de redenering van de Belgische justitie, zo blijkt. Vanuit het Hooggerechtshof in Madrid was gisteren al meteen kritiek te horen. België zou een "gebrek aan compromisbereidheid" getoond hebben door niet in te gaan "op de gevraagde juridische samenwerking".

Vandaag schreef Llarena dan een dringende brief naar het Duitse parket om te waarschuwen niet "dezelfde fout" te maken als de Belgische justitie. In vijf argumenten legt hij uit dat Spanje wel degelijk de correcte procedure heeft gevolgd. De beschuldiging die Puigdemont en de andere ex-ministers boven het hoofd hangt, is volgens hem gelijkwaardig aan een nationaal aanhoudingsbevel.

Het Duitse gerecht heeft nog geen beslissing genomen over de uitlevering van Puigdemont aan Spanje. Voorlopig blijft de ex-minister-president dan ook in Berlijn. Een parlementslid van zijn partij tweette vandaag dat de Spaanse rechters "gelijk hebben wanneer ze zeggen dat ze de Belgische justitie niet begrijpen. België heeft Spanje een halve eeuw gevraagd Léon Degrelle uit te leveren, een voormalige vertegenwoordiger van de Waffen SS, om hem te berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Hij stierf van ouderdom in Málaga als Spaans staatsburger."

Tenen raó quan diuen que no entenen la justícia belga. Durant mig segle, Bèlgica va sol•licitar a l'Estat espanyol l'extradició de Léon Degrelle, antic oficial de las Waffen SS, per jutjar-lo per crims contra la humanitat. Va morir de vell a Málaga, nacionalitzat espanyol. Francesc de Dalmases @JuntsXCat(@ francescd) link