Spaanse rechter vaardigt Europees aanhoudingsbevel uit tegen Puigdemont TT

20u08

Bron: Reuters 9 AFP Een Spaanse rechter in Madrid heeft nu ook officieel een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Catalaanse afgezette leider Carles Puigdemont, die in ons land verblijft. Het Belgische parket heeft de vraag om uitlevering al ontvangen.

De Spaanse rechter verwerpt de vraag van Puigdemonts advocaat om hem vanuit België te laten verhoren via een videoverbinding. Integendeel, de rechter beveelt "de zoektocht, arrestatie en gevangenneming van Carles Puigdemon (sic)".

Ook tegen de vier andere ex-ministers die momenteel in ons land verblijven, loopt nu een aanhoudingsbevel. Zij kwamen gisteren niet opdagen bij de rechtbank in Madrid. Daar begonnen de verhoren in verband met het uitroepen van de onafhankelijkheid van de autonome regio Catalonië van Spanje.

Al ontvangen

Het Belgische parket heeft de (al vertaalde) vragen om uitlevering al ontvangen, zo weten persbureaus Europa Press en Reuters. Ze zullen morgen of zondag onderzocht worden door een onderzoeksrechter (zie procedure onderaan).

Puigdemont reisde begin deze week naar ons land omdat hij vreest in Spanje geen eerlijk proces te zullen krijgen. In een RTBF-interview verklaarde de afgezette premier vanavond nog dat hij zich wel wil onderwerpen aan het Belgische gerecht, maar niet aan het Spaanse. Puigdemont en de vier anderen worden nu vijf misdaden ten laste gelegd: rebellie, opruiing, verduistering van overheidsgeld, plichtsverzuim en ongehoorzaamheid.

Lange procedure

Het is nu aan het Belgische gerecht om de vraag tot aanhouding uit Spanje te onderzoeken en er eventueel gevolg aan te geven. Een procedure die, inclusief mogelijkheden tot beroep door de verdediging, enkele weken tot maanden kan duren. De aanhoudingsbevelen komen bij het federaal parket terecht dat een onderzoeksrechter zal aanstellen. Daarna gaan ze naar de federale politie.

Die moet de betrokkenen dan oppakken en naar de onderzoeksrechter brengen, die op zijn beurt beslist of ze in voorlopige hechtenis worden geplaatst. De onderzoeksrechter kan het aanhoudingsbevel ook afwijzen, of de Catalanen vrij laten onder voorwaarden. De correctionele raadkamer beslist daarna over de geldigheid van het verzoek. Als het mandaat conform is met de Belgische wet, dan wordt de overlevering aan het Spaanse gerecht toegekend, al zijn beroep én cassatieberoep nog mogelijk.

Gisteren werden al negen ex-ministers van Puigdemonts regering opgepakt, acht van hen zitten in voorarrest in een Spaanse cel. De volledige regering riskeert straffen tot vijftig jaar cel.