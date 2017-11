Spaanse procureur-generaal (66) die Catalaanse separatisten vervolgde is overleden LVA

00u16

Bron: Belga 0 EPA Jose Manuel Maza De Spaanse procureur-generaal José Manuel Maza, die het initiatief nam voor de vervolging van de Catalaanse separatistische leiders, is gisteren overleden in Buenos Aires. Dat zegt het parket-generaal.

Maza overleed in een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad, waar hij de dag voordien vanwege "een infectie" was binnengebracht, zegt de woordvoerder van het parket-generaal. De hoogste vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, 66 jaar oud, nam in Buenos Aires deel aan een bijeenkomst van Spaanse en Latijns-Amerikaanse procureurs.

Het Spaanse staatshoofd Mariano Rajoy bracht hulde aan Maza. Hij drukte op Twitter zijn erkenning uit en bedankte hem voor een "leven ten dienste van de staat". Justitieminister Rafael Catala sprak van een "buitengewone jurist en dienaar van de staat".

Ha fallecido el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín. Mi reconocimiento y agradecimiento por una vida de trabajo al servicio del Estado. Mi sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Descanse en Paz. MR Mariano Rajoy Brey(@ marianorajoy) link

José Manuel Maza was sinds een jaar op post. Het was hij die na het verboden onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober in Catalonië besliste om de Catalaanse ex-regering te vervolgen. Acht ex-regeringsleden zitten in voorlopige hechtenis. Vijf anderen, onder wie de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont, wachten in Brussel op een beslissing van het Belgische gerecht tot overlevering.