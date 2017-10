Spaanse premier wil Catalaanse leiders ontslaan TMA

13u53

Bron: ANP, Belga 0 EPA De Spaanse premier Mariano Rajoy wil de Catalaanse leider Puigdemont en de andere bestuurders in Catalonië ontslaan. Vervolgens zou de Catalaanse bevolking binnen zes maanden een nieuw regionaal parlement moeten kiezen. Rajoy vraagt de Spaanse Senaat om toestemming voor de maatregelen. Hij benadrukt dat hij niets verandert aan de autonomie van Catalonië.

Daarmee roept Spanje voor het eerst het veelbesproken artikel 155 van zijn grondwet in. Rajoy verklaarde dat "het nooit onze wens" was om het artikel in te roepen waarmee Catalonië de facto van zijn autonomie wordt ontheven. Maar de regering had geen andere keuze meer, na de "eenzijdige en illegale" acties van de Catalanen, zo klonk het nog.



Volgens Rajoy gaan de separatistische leiders in Catalonië in tegen de grondwet en de andere wetten. Hij wil daarom het bestuur in Catalonië tijdelijk overnemen. Het besluit is nog niet bindend. Niet alleen moet de Senaat uiteindelijk beslissen, Puigdemont heeft ook het recht om te reageren op de plannen. Rajoy baseert zich op artikel 155 van de Spaanse grondwet. Dat is nooit eerder gebruikt. In het artikel staat dat Madrid het bestuur in een regio mag overnemen als de leiders daar ingaan tegen het algemeen belang. De Catalaanse leider Puigdemont heeft nog niet gereageerd. Hij had vooraf gezegd dat Catalonië de onafhankelijkheid zou uitroepen als Madrid zou ingrijpen.