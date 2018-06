Spaanse premier wil Baskische en Catalaanse gevangenen dichter bij huis onderbrengen IB

19 juni 2018

04u00

Bron: Belga 1 De nieuwe Spaanse premier Pedro Sanchez is bereid de opgesloten separatistische Catalaanse leiders en Baskische ETA-leden over te brengen naar gevangenissen dichter bij hun thuis. Hij komt daarmee tegemoet aan de partijen die hem in het zadel geholpen hebben.

Negen Catalaanse leiders zitten nog steeds in voorlopige hechtenis in Madrid, honderden kilometers van hun regio verwijderd, in afwachting van hun proces. Ze moeten zich verantwoorden voor hun rol in de onafhankelijkheidsverklaring van hun regio in oktober vorig jaar.

Hun partijen vragen dat deze "politieke gevangenen" dichter bij hun familie in een cel zouden kunnen zitten. Sanchez heeft oren naar die wens. "Onder meer opdat ze dichter bij hun familie en hun advocaten zouden zitten, want het recht op verdediging moet uitgevoerd kunnen worden", zo klonk het in een interview.

ETA-gevangenen

Wat de veroordeelde ETA-leden betreft, wil Sanchez de zaak naar eigen zeggen op een andere manier aanpakken. ETA, dat ongeveer achthonderd doden op zijn geweten heeft, werd afgelopen maand officieel ontbonden. Slechts vier ETA-leden zitten in een Baskische gevangenis. De overgrote meerderheid, 224, zit in gevangenis verspreid over heel Spanje.

De mogelijkheid om de gevangenen dichter bij huis op te sluiten, is een eis van de nationalistische Baskische partij PNV, die begin deze maand net als de separatistische Catalaanse partijen meestemde met een motie van wantrouwen tegen de conservatieve premier Mariano Rajoy, waardoor de socialistische Sanchez diens plaats kon innemen.