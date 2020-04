Spaanse premier Sanchez waarschuwt: "De EU is in gevaar"

09 april 2020

Bron: Belga

De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft donderdag in het parlement in Madrid de Europese Unie gewaarschuwd. Sanchez denkt dat de EU in de nasleep van de coronacrisis uiteen zou kunnen vallen. "De EU is in gevaar, indien we niet solidair zijn", sprak hij.