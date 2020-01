Spaanse premier Pedro Sánchez vraagt vertrouwen van Spaans parlement, nieuwe regering kan straks allicht aan de slag TT

07 januari 2020

12u36

Bron: El Pais, Reuters 0 De Spaanse sociaaldemocraat Pedro Sánchez vraagt vanmiddag in het parlement het vertrouwen om met zijn nieuwe minderheidsregering van sociaal-democraten en uiterst links aan de slag te kunnen gaan. Sánchez zal het in de tweede stemronde allicht bijzonder nipt halen met 167 stemmen voor en 165 stemmen tegen.

De nieuwe Spaanse regering, de eerste coalitieregering sinds de herinvoering van de democratie in 1975, is een coalitie van de sociaaldemocratische partij PSOE van ontslagnemend premier Sánchez, en het uiterst linkse Unidas Podemos. Beide partijen hebben echter zelf geen meerderheid en kunnen slechts verkozen worden dankzij de steun of onthouding van een aantal regionale partijen.

Vooral de onthouding van de Catalaanse linkse nationalisten van ERC, is cruciaal. Met hun 18 zetels zijn zij onontbeerlijk om de nieuwe regering aan de slag te kunnen laten gaan. In ruil voor gedoogsteun aan de regering, verkreeg ERC een “dialoog” tussen de Spaanse en Catalaanse regering over het streven naar meer autonomie in de regio.

Overnacht op geheime locatie

Sánchez haalde het zondag zoals verwacht niet in de eerste stemronde, omdat hij geen absolute meerderheid van 175 zetels haalde. Vandaag volstaan meer ja- dan nee-stemmen, wat dus met één stem op overschot waarschijnlijk zal lukken. Dat legde uiteindelijk nog bijzonder veel druk op één afgevaardigde van de lokale burgerpartij Teruel Existe, die pleit voor meer aandacht voor het Spaanse platteland in zijn provincie.

Tomás Guitarte stemde zondag al vóór de regering-Sánchez en zal dat vanmiddag opnieuw doen, maar kreeg de laatste dagen te maken met heel wat intimidatiepogingen uit het rechtse kamp om zijn stem toch nog te wijzigen, waardoor er vandaag geen meerderheid geweest zou zijn. Guitarte kreeg op één dag bijna 10.000 berichten te verwerken, en zijn Facebookpagina werd overspoeld met haatreacties. Tegenstanders van de nieuwe regering verwijten hem een “verrader” te zijn, en die term werd afgelopen nacht ook met graffiti op huizen in zijn thuisstad gespoten.

Door de hele commotie besloot Guitarte afgelopen nacht in Madrid op een geheime locatie te verblijven, vanwaaruit hij rechtstreeks naar het parlement trok, zonder interviews of verklaringen.