Spaanse premier Pedro Sánchez pleit in open brief voor marshallplan na coronacrisis WDw

05 april 2020

11u38

Pedro Sánchez vindt dat Europa een marshallplan moet optuigen voor de wederopbouw van de economie na de coronacrisis. Daarmee verwijst de Spaanse premier naar het Amerikaanse hulpschema voor Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Wat hem betreft zijn de steunmaatregelen die de Europese Unie tot nu toe heeft ingesteld mooi, maar niet ambitieus genoeg. "Europa moet een oorlogseconomie opzetten en verzet, wederopbouw en economisch herstel in gang zetten. Om dit te doen, moeten we aanzienlijke middelen mobiliseren via een plan dat we het nieuwe marshallplan hebben genoemd. Dat vereist de steun van alle EU-lidstaten", stelt Sánchez.

Deze coronacrisis is een oorlog tegen een onzichtbare vijand die de toekomst van Europa kan maken of breken Pedro Sánchez, premier Spanje



“Deze coronacrisis is een oorlog tegen een onzichtbare vijand die de toekomst van Europa kan maken of breken. Of we kunnen de omstandigheden aan, of we falen als Unie. Het is tijd om oude nationale dogma’s te doorbreken. We leven in een nieuwe tijd en we hebben nieuwe antwoorden nodig. Als we klein blijven denken, zullen we falen."

De open brief van Pedro Sánchez:

Europa beleeft haar diepste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Onze burgers bezwijken of vechten voor hun leven in ziekenhuizen die overstelpt worden door een pandemie. Een pandemie die de grootste bedreiging vormt voor onze gezondheidszorg sinds de griep van 1918.

Europa voert nu een oorlog van een totaal andere aard dan dewelke we de laatste zeventig jaar wisten te vermijden: een oorlog tegen een onzichtbare vijand die de toekomst van het Europees project op de proef stelt.

De omstandigheden zijn uitzonderlijk en vereisen een sterke attitude: ofwel kunnen we de uitdaging te baas, ofwel zullen we falen als Unie. Dit is een kritisch moment, en zelfs de meest Europeesgezinde landen en regeringen, zoals Spanje, hebben nood aan een reëel bewijs van betrokkenheid. We hebben een hechte solidariteit nodig.

Solidariteit is immers één van de basisprincipes van de Verdragen van de Europese Unie. Dit moet in de huidige omstandigheden bewezen worden. Zonder solidariteit is er geen cohesie. Zonder cohesie dwalen we af in onverschilligheid, en wordt de geloofwaardigheid van het Europees project ernstig geschaad.

Oorlogseconomie op poten zetten

In de laatste weken werden er belangrijke beslissingen genomen, die we toejuichen; zo is er het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank, en het ‘Sure’-plan van de Europese Commissie om de tijdelijk werklozen te steunen. Dit is echter onvoldoende. We moeten verder kijken.

Europa moet een oorlogseconomie op poten zetten en weerstand bieden, alsook de Europese heropbouw en herstel bekrachtigen. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Er moeten maatregelen komen ter ondersteuning van de staatsschuld die veel lidstaten op dit moment aangaan.

Europa zal dit op een later moment moeten doen, om de verschillende economieën van het Europese continent herop te bouwen, nadat de gezondheidscrisis geluwd is. Dit zal moeten gebeuren door het aanwenden van een grote hoeveelheid middelen via een plan, dat we “Het Nieuwe Marshallplan” hebben gedoopt. Dit plan zal ondersteund moeten worden door alle Europese instellingen.

Europa is ontstaan uit de assen van vernieling en conflict. We hebben onze lessen getrokken uit het verleden en daardoor iets heel essentieels begrepen: als we niet samen winnen, verliezen we allemaal.

‘Oude nationale dogma’s doorbreken’

We hebben de kans deze crisis om te vormen tot een opportuniteit om een veel sterkere Europese Unie uit te bouwen. Daarvoor echter, hebben we nood aan ambitieuze maatregelen. Als we niet groots denken, zullen we falen.

De Verenigde Staten van Amerika beantwoordde de recessie van 2008 met investeringen, terwijl Europa de weg van de besparing koos. De resultaten zijn ons allen bekend.

Vandaag, op de vooravond van een globale en zwaardere economische crisis, hebben de Verenigde Staten het grootste pakket aan publieke middelen ingezet uit hun geschiedenis.

Is Europa bereid minder te doen?

Dit is hét moment om oude nationale dogma’s te doorbreken. We gaan nieuwe tijden tegemoet, en we hebben daarvoor een nieuwe aanpak nodig. Laten we onze positieve waarden behouden, en al de rest heruitvinden.

Kredietlijnen

In de volgende maanden is het onvermijdelijk dat de lidstaten hun staatsschuld vergroten, om antwoord te kunnen bieden aan de gevolgen van deze crisis die niet alleen onze gezondheid schaadt, maar ook economische en sociale consequenties zal hebben.

Daarom kunnen de maatregelen die we treffen niet dezelfde zijn als bij louter economische tegenslagen, zoals een financiële crisis of bankencrisis in een afzonderlijk lidstaat of in een landengroep. Het virus kent geen grenzen, en de financieringsmechanismen zouden deze grenzen ook niet mogen erkennen.

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) kan zijn nut bewijzen in een eerste fase, om de Europese economieën te voorzien van extra liquiditeit via kredietlijnen, zolang deze een universeel karakter hebben, en niet voorwaardelijk zijn. Dit zal echter niet volstaan op middellange termijn.

‘Het is nu of nooit’

We staan voor een uitzonderlijke uitdaging, zonder precedenten. Het vereist een eendrachtig antwoord; dat ambitieus, uniek en verregaand is, om ons economisch en sociaal systeem te vrijwaren. Om onze burgers te beschermen.

Wij Spanjaarden hebben altijd het Europees project gekoesterd en verdedigd. Nu is het tijd voor reciprociteit. Voor ons, voor Italië en voor alle 27 landen die deel uitmaken van de Europese Unie.

Het moment om solidair te zijn is nu aangebroken: om een nieuw mechanisme van wederzijdse waarborging van de schuld te creëren, om een gezamenlijke aankoop van essentieel medisch materiaal op te zetten, om een gecoördineerde strategie rond cybersecurity uit te bouwen en om een noodplan uit te werken om een snel en krachtig herstel van het continent te waarborgen.

Barsten tussen Noord en Zuid moeten vermeden worden.

Niemand wordt aan zijn lot overgelaten.

Dit zijn bijzonder moeilijke tijden, die moedige beslissingen vereisen. Miljoenen Europeanen geloven in het project van de Unie. We mogen ze niet teleurstellen.

Laten we hen redenen geven om te blijven vertrouwen.

Het is nu of nooit, want de toekomst van Europa staat op het spel.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Premier van Spanje

