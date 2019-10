Spaanse premier bezoekt gewonde agenten in Barcelona HAA

21 oktober 2019

17u20

Bron: DPA 0 Crisis Catalonië De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft in een ziekenhuis in Barcelona de agenten bezocht die tijdens de recente onrusten gewond zijn geraakt. De separatistische president van de regio Catalonië, Quim Torra, heeft hij niet ontmoet.

De rellen en massamanifestaties vonden vooral plaats in de regionale hoofdstad Barcelona en zijn een reactie van separatisten op de veroordeling van separatistische leiders. Zij kregen begin vorige week celstraffen voor hun rol in het verboden onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken vielen tot dusver 600 gewonden, onder wie vele agenten. Bijna 200 verdachten waren opgepakt, 28 van hen zitten vast. Tijdens het bezoek van Sánchez aan de gewonde agenten verzamelden meerdere betogers aan het Santa Creu i Sant Pau-ziekenhuis in Barcelona. De politie was eveneens present, om de manifestanten op afstand van de eerste minister te houden.



Sánchez had eerder in een scherp geformuleerde brief aan de Catalaanse leider Quim Torra geëist dat die zich zou kanten tegen het geweld. Volgens de Spaanse premier heeft Torra tot nu vermeden om "categoriek en eenduidig" het geweld te veroordelen. Ook heeft hij niet alleen de ordediensten maar ook de helft van de Catalaanse bevolking, die zijn separatisme niet deelt, in de steek gelaten, aldus de Spaanse premier.

Torra had pas in de nacht van woensdag op donderdag, na meerdere oproepen van Spaanse toppolitici, de rellen veroordeeld. Hij beklemtoonde dat de onafhankelijkheidsbeweging elke vorm van geweld afwijst. Madrid wil echter duidelijkere woorden.