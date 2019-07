Spaanse politieagent die drugssmokkel moest bestrijden zelf opgepakt voor medeplichtigheid AW

04 juli 2019

16u20

Bron: ANP 0 Een Spaanse politieofficier, belast met de bestrijding van drugssmokkel door de Straat van Gilbraltar, is gearresteerd wegens medeplichtigheid aan drugscriminaliteit. Kapitein Joaquín Franco van de Guardia Civil in Algéciras zou talrijke smokkelbendes geholpen hebben in ruil voor een (rijkelijke) vergoeding. Dat melden Spaanse media.

In het bijzonder zou de politieagent twee bendes geholpen hebben: die van Abdallah al-Hadj Sadek en Emilio Mazuelo. De twee zijn beter bekend als de criminelen ‘de Messi van de Hasjiesj’ en ‘Emilio de Moor’.



Kapitein Franco was een cruciale figuur bij de bestrijding van de drugscriminaliteit in de provincie Cádiz en dus vooral bij de bestrijding van die twee bendes, volgens de krant El Español. Zo was Franco twee jaar geleden een bemiddelaar van de politie die ‘de Messi’ overhaalde zich eind 2017 over te geven. Dat gebeurde met behulp van een omstreden overeenkomst met het Openbaar Ministerie waardoor de bendeleider snel weer op vrije voeten was.



‘De Messi van de Hasjiesj’ verdween in maart weer uit beeld. De deal met het Openbaar Ministerie en zijn verdwijning voedden verdenkingen dat leden van het politiekorps onder een hoedje speelden met de drugscriminelen.



De interne recherche van de Guardia Civil heeft inmiddels huiszoekingen verricht in het huis van de kapitein en in zijn kantoor. De resultaten bevestigden de vermoedens.