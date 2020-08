Spaanse politie zoekt Belgisch koppel dat ziekenhuis verliet vooraleer coronatest kon plaatsvinden

De Spaanse politie is op zoek naar een Belgisch koppel dat zaterdag een coronatest had moeten ondergaan in het Barbanza-ziekenhuis in A Coruña, in de noordwestelijke regio Galicië. Maar de Belgen verlieten het ziekenhuis voor de test kon plaatsvinden. De autoriteiten proberen hen te lokaliseren omdat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus.