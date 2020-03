Spaanse politie zingt voor mensen in lockdown

23 maart 2020

Een politieman zingt en speelt gitaar in de straten van Mallorca. Op die manier vermaakt hij de gezinnen die in lockdown zitten door het coronavirus. De inwoners van het eiland zullen nog even binnen moeten blijven. De regering heeft de maatregelen verlengd tot en met 11 april. Een inwoner van de gemeente Algaida filmde het ‘optreden’ van de politie.