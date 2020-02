Spaanse politie vindt geheime sigarettenfabriek meters onder de grond in Malaga Bonne Kerstens

20 februari 2020

14u50

Bron: AD.nl 3 De Spaanse politie heeft in het zuiden van Malaga naar eigen zeggen ‘de eerste ondergrondse sigarettenfabriek ter wereld’ ontmanteld. De fabriek bevond zich ruim vier meter onder de grond, en was bereikbaar via een luik naast een paardenstal.

Interpol laat weten dat er twintig mensen zijn opgepakt die werkzaam in of betrokken waren bij de sigarettenfabriek. Het gaat om verdachten uit Groot-Brittannië, Oekraïne en Litouwen. De leider van de organisatie is een Brit die al jaren voortvluchtig is.

In de fabriek waren naast tientallen machines om sigaretten te maken ook bedden, sanitair en een woonkamer te vinden. De fabriek zou sinds 2019 actief zijn en ruim 3.500 sigaretten per uur produceren. Volgens Interpol werkten veel mensen niet vrijwillig in de sigarettenhandel en werden werknemers tegen hun zin in maandenlang vastgehouden. De omstandigheden in de fabriek zouden zeer slecht zijn, met hoge concentraties schadelijke stoffen. De fabriek was toegankelijk via een luik in de vloer van een zeecontainer, die naast een grote manege was geplaatst.

Bij de ontmanteling zijn drie miljoen sigaretten, grote hoeveelheden hasj en marihuana en drie wapens in beslag genomen. De inval vond plaats in de nacht van 13 februari, maar is nu pas bekend gemaakt. Alle verdachten zitten nog vast. Het is niet bekend of Groot-Brittannië om uitlevering heeft gevraagd.