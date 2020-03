Spaanse politie vindt 752 kilo crystal meth in blokken marmer van 25 ton uit Mexico Joeri Vlemings

04 maart 2020

13u57

Bron: The Guardian 0 De Guardia Civil heeft een drugsbende opgerold die methamfetamine van Mexico naar Spanje smokkelde in enorme blokken marmer. De Spaanse autoriteiten konden 752 kilo meth in beslag nemen. Een recordvangst. Vijf criminelen zijn aangehouden.

Het lijkt wel ‘Breaking Marble’ in plaats van ‘Breaking Bad’. De drugsbende boorde in Mexico grote gaten in enorme blokken marmer van 25 ton die daarna naar de Spaanse haven van Valencia verscheept werden. In de cilindrische holtes waren eerst nog tientallen kilo’s methamfetamine gestopt.

In augustus ontdekten Spaanse agenten en douaneambtenaren dat de bewuste importfirma niet over de nodige middelen en infrastructuur beschikte voor die handel. Er werd een onderzoek ingesteld en het bleek al snel om een dekmantel te gaan voor een ander handeltje.

Half oktober kwam er een lading van zes grote marmeren blokken aan in Valencia. Agenten keken toe en ontdekten vreemde markeringen op het marmer. Bij een raid werd 352 kg crystal meth in beslag genomen en werden vijf bendeleden gearresteerd. De drugs zaten in 43 plastic pakjes. Het blok natuursteen van 25 ton was dichtgemaakt met hars en marmer, afgewerkt met harde mortel. Die bewerkte kant werd naar beneden gericht bij het transport om geen argwaan te wekken, ook al zag alles er netjes als marmer uit. Niet veel later onderschepte de Spaanse autoriteiten opnieuw een lading marmer waarin ditmaal 400 kilo meth verborgen was.

Verder werden nog 26 stukken marmer zonder drugs in, vijf vuurwapens, 150.000 euro cash, 19 eigendommen en 14 voertuigen in beslag genomen. Zeven bankrekeningen werden bevroren.