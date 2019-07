Spaanse politie vat Belgische crimineel (22) die naar Marokko probeert te vluchten KVDS

29 juli 2019

17u47 5 De Spaanse politie is erin geslaagd een voortvluchtige crimineel uit ons land te vatten. De 22-jarige man werd door een Belgische rechter tot 40 maanden cel veroordeeld en 16.000 euro boete omdat hij onder meer drugs dealde en behoorde tot een criminele organisatie. Die zou tussen oktober 2016 en maart 2017 voor meer dan 730.000 euro aan drugs verhandeld hebben.

Dat meldt de Spaanse krant La Vanguardia.

De arrestatie gebeurde in de haven van Almeria. Agenten van de Policía Nacional ontdekten bij een controle dat er een Europees aanhoudingsbevel van kracht was voor een man die probeerde om met de boot van Spanje naar Marokko te reizen. Dat Europees aanhoudingsbevel was op 16 januari van dit jaar uitgevaardigd door een Belgische rechtbank in Antwerpen.





Toen hij in ons land was aangehouden, had de man toegegeven dat hij cocaïne en heroïne verkocht had voor een Nederlandse organisatie. Hij zou onder meer drugs verhandeld hebben in de Limburgse gemeente Gingelom.