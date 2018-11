Spaanse politie rolt bende huurmoordenaars op ttr

30 november 2018

14u21

Bron: anp 0 De Spaanse politie heeft samen met Zweedse collega's een bende huurmoordenaars opgerold die onder meer aan de Costa del Sol een reeks bloedige afrekeningen in het criminele circuit heeft gepleegd. De bende heet 'los suecos' (de Zweden) en met negen arrestaties, vijf in Málaga en vier in het Zweedse Malmö, hoopt de politie ze uitgeschakeld te hebben.

Het gaat volgens Spaanse media om zeven mannen en twee vrouwen van Arabische komaf uit de Zweedse stad Malmö. Ze worden alleen al in Zweden verdacht van zeker tien huurmoorden of medeplichtigheid daaraan. Ze zouden in Spanje bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor twee recente moorden, een in Marbella in mei en een in augustus in het zuidwestelijker gelegen Estepona.

De executie in Marbella schokte Spanje, mede omdat het slachtoffer, een 37-jarige Spaanse 'cocaïneboer', voor de kerkdeuren na de eerste communie van zijn zoon door gemaskerde mannen werd doodgeschoten.