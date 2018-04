Spaanse politie pakt minstens 7 leden separatistische groep CDR op SI

10 april 2018

15u06

Bron: Belga 0 De Spaanse politie heeft in Catalonië minstens zeven leden van de separatistische burgerorganisatie CDR opgepakt. Dat bericht de krant La Vanguardia op gezag van de autoriteiten. Onder hen is een vermoedelijke leidster van de groep, die rebellie en terrorisme ten laste wordt gelegd.

De "Comités voor de verdediging van de Catalaanse republiek" (CDR) ontstonden vorige herfst, na het door het gerecht verboden onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober. Naar eigen zeggen staan ze in voor de vreedzame verdediging van het recht op zelfbeschikking van de Catalanen. Vooral de afgelopen weken hadden ze deelgenomen aan manifestaties, bezettingen van tolstations en stratenblokkades.

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Juan Ignacio Zoido bevestigde de actie tegen de CDR aan de zender Telecinco. Volgens de minister gaat het om een "gewelddadige" groep. De arrestatie was toegestaan door de Audiencia Nacional, het gerechtshof in Madrid dat onder andere belast is met terrorisme.