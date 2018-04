Spaanse politie onderschept recordhoeveelheid (9 ton!) cocaïne uit Colombia lg

25 april 2018

16u31

Bron: KameraOne, De Telegraaf 3

De Spaanse politie heeft een recordhoeveelheid cocaïne onderschept in een scheepscontainer in de Spaanse havenstad Algeciras. Er werd negen ton van het witte poeder aangetroffen, de drugs was netjes verstopt tussen enkele bananen. Het zou de grootste hoeveelheid cocaïne zijn die ooit in een enkele vrachtcontainer in Europa is aangetroffen. De container was bedoeld voor een Colombiaans bedrijf in Spanje.

Zes mensen werden gearresteerd. Een persoon werd aangehouden in Algeciras, twee in het Franse Lyon en nog drie andere personen werden tegengehouden in Malaga. De Spaanse vrachthaven Algeciras is een van de belangrijkste toegangshavens voor cocaïne in Europa.