Spaanse politie na schietpartij met Nordin Benallal: “Niet opgewassen tegen dit soort criminelen”

De Guardia Civil in het uiterste zuiden van Spanje slaat alarm en vraagt meer middelen in de strijd tegen drugshandel. Bij die oproep verwijzen ze expliciet naar een schietpartij met de Belgische gangster Nordin Benallal, die in augustus werd betrapt tijdens een afrekening in het drugsmilieu . “Tegen dit soort gevaarlijke criminelen zijn wij niet opgewassen”, klinkt het.