Spaanse politie mag na ongeval telefoon van automobilist onderzoeken mvdb

15 april 2019

16u49 0 Automobilisten die in Spanje betrokken geraken bij een verkeersongeval, moeten achteraf mogelijk hun telefoon afstaan aan de politie. Ongelukken op Spaanse wegen die veroorzaakt worden door bellen of mobiel surfen achter het stuur zijn - net als hier - al jaren in stijgende lijn. De Spaanse rechterlijke macht wil met de maatregel hier iets tegen doen.

Na een ongeval is het agenten voortaan wettelijk toegestaan om de telefoon van de betrokkenen te onderzoeken en rond te neuzen in alle vormen van mobiele communicatie. Dus niet alleen (gemiste) oproepen, sms’jes of spraakberichten, maar ook chat-conversaties via Whatsapp, Facebook, Messsenger, Twitter of gelijk welk ander socialemediakanaal. Dat staat allemaal in een omzendbrief die Bartolomé Vargas, Spanjes hoogste magistraat inzake verkeersveiligheid, eind vorige week naar alle verkeerspolitieposten stuurde. Vargas onderstreept wel dat controles ter plaatse niet mogen, ook moeten de agenten beschikken over een rechterlijk bevel.

Telefoniebedrijven moeten al langer desgevraagd alle relevante informatie verstrekken aan een rechtbank. De telefoon tijdelijk in beslag nemen voor onderzoek, zou enkel daadwerkelijk gebeuren indien er onduidelijkheid blijft over de oorzaak van het ongeval, stellen verschillende kranten.

Spanjaarden die worden betrapt op bellen achter het stuur, riskeren momenteel een boete van 200 euro en drie strafpunten op hun rijbewijs. Er gaan ginds ook stemmen op om apps die bestuurders waarschuwen voor flitspalen of alcohol- en drugscontroles voortaan te verbieden.