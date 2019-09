Spaanse politie maakt jacht op Belgische toerist die tiener keel probeerde over te snijden op Mallorca KVDS

02 september 2019

17u34

Bron: La Sexta, Elcierre Digital 5 De Spaanse politie is op zoek naar een Belgische toerist die zaterdagochtend op Mallorca een tiener ernstig verwondde met een gebroken fles. Dat melden verscheidene Spaanse nieuwsmedia. Het 18-jarige slachtoffer liep onder meer een snee op van 25 centimeter aan zijn keel.

Aanleiding voor de aanval was een ruzie tussen twee Belgische toeristen en enkele Spaanse jongeren in een speelhal in de Calle Médico José Darder in Palma de Mallorca. Die vond plaats om 5.40 uur zaterdagochtend. Volgens politiebronnen ontstond de ruzie binnen in de speelhal en liep ze buiten op straat compleet uit de hand. Een van de Belgen zou daar een gebroken fles opgeraapt hebben en een van de 18-jarige Spaanse jongeren te lijf gegaan zijn.

Snee

Het slachtoffer liep daarbij een snee van 25 centimeter op aan zijn keel, maar ook snijwonden aan de arm, het been en het oor. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het Hospital Universitaria Son Espases, maar zou intussen stabiel zijn.





De Belgische toerist zou er na de feiten vandoor gegaan zijn en de Spaanse politie maakt nu jacht op hem. Voorlopig werd alleen nog maar zijn kompaan ingerekend. Die had zich verborgen op het toilet van de speelhal.