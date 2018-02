Spaanse politie denkt Puigdemont eindelijk te kunnen oppakken maar botst op dubbelganger TT

23 februari 2018

14u37

Bron: El Pais, Politico 0 Al bijna vier maanden is hij nu voortvluchtig, de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Maar eerder deze week dacht de Spaanse politie hem in een park bij Madrid dan toch bij de lurven te kunnen grijpen en hem voor de rechter te brengen wegens rebellie. Groot was echter hun verbazing toen ze enkel een ... dubbelganger aantroffen.

Toegegeven, de gelijkenis is treffend tussen de echte Carles Puigdemont en comedian Joaquín Reyes. Die laatste was gisteren een sketch aan het opnemen voor een tv-programma in het Europapark, een park in de buitenwijken van Madrid, toen hij door zes agenten werd benaderd. Blijkbaar leek Reyes, voor de sketch ook uitgerust met een Catalaanse onafhankelijkheidsvlag, net iets te hard op Puigdemont, aangezien een omstander de politie had gebeld om te melden dat hij de voortvluchtige politicus had gespot.

Pas toen de patrouille de tv-camera's en hele productieploeg rond de acteur opmerkten, zagen ze in dat ze met een valse Puigdemont te maken haddden. Het humoristische tv-programma waarin de sketch voorkomt, El Intermedio, wordt maandag uitgezonden op La Sexta.

Puigdemont wordt door het Spaanse gerecht nog altijd gezocht wegens onder andere rebellie na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië vorig najaar. De Spaanse regering zegt al maanden de Catalaan te zullen oppakken als hij ook maar één voet op Spaanse bodem zet.

La @policia ha intentado detener al humorista Joaquín Reyes caracterizado como Puigdemont. En España han prohibido hacer chistes porque el chiste es nuestro país. pic.twitter.com/FgHDroAhUZ Fonsi Loaiza(@ FonsiLoaiza) link