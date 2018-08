Spaanse politie deelt beelden van arrestatie Brech Simone van Zwienen

27 augustus 2018

10u41 0 De Spaanse politie heeft beelden vrijgegeven van de arrestatie van Jos Brech, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Hij wordt "een van de meest gezochte mannen van Nederland" genoemd.

Op de beelden is te zien hoe de 55-jarige Nederlander geboeid in een wagen wordt gezet en afgevoerd. De politie kwam de man op het spoor dankzij een tip van een Nederlander. Brech bevond zich in een tentje in de bossen van Castelltercol, vlakbij Barcelona.