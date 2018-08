Spaanse politie deelt beelden van arrestatie Brech Simone van Zwienen AV

27 augustus 2018

10u41 67 De Spaanse politie heeft beelden vrijgegeven van de arrestatie van Jos Brech, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Brech werd aangehouden toen hij naar buiten ging om brandhout te kappen. Hij bevond zich in een verlaten huis op een heuvel in de buurt van Castellterçol.

Op de beelden is te zien hoe de 55-jarige Nederlander geboeid in een wagen wordt gezet en afgevoerd. De politie kwam de man op het spoor dankzij een tip van een Nederlander. Brech bevond zich in een tentje in de bossen van Castellterçol, vlakbij Barcelona.

Onder de eigendommen van Brech trof de Spaanse politie veel gereedschap waarmee hij in de wildernis kon overleven zoals visgerei, een boek over eetbare planten, gedroogd voedsel, laarzen en bergkleding en allerlei soorten batterijen.

