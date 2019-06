Spaanse politie bevrijdt acht vrouwen die tegen hun zin in prostitutiebar werkten Tom Tates

09 juni 2019

13u31

Bron: AD.nl 2 De Spaanse politie heeft in de badplaats Marbella acht vrouwen bevrijd die tegen hun zin werden vastgehouden en seksueel werden uitgebuit. Er zijn 21 verdachten aangehouden die volgens Spaanse media lid waren een door Portugezen geleide bende die zich bezighoudt met handel in drugs en prostitutie.

De politie stelde vandaag in een verklaring dat de acht vrouwen opgesloten zaten in een kelder onder het huis waar ze moesten werken als prostituee. “Hun gedwongen leven bestond uit lange, vermoeiende dagen, boetes als ze niet wilden werken en bijna dagelijkse bedreigingen.” Sommige vrouwen wisten dat ze aan de slag zouden gaan als prostituee. Anderen hadden te horen gekregen dat ze zouden gaan werken in een massagesalon in de Zuid-Spaanse stad.



Volgens de politie had het criminele netwerk - dat door de aanhoudingen vermoedelijke een gevoelige klap kreeg toegediend - langere tijd een geolied lopende organisatie in Marbella. De verdovende middelen werden onder meer aan klanten gedistribueerd. Tijdens een inval zijn grote hoeveelheden (hard)drugs en contanten aantroffen, enkele vuurwapens en papieren die op criminele activiteiten wijzen.



Het huis waar de vrouwen zaten opgesloten en werden uitgebuit, is inmiddels gesloten en de bankrekeningen van de bende zijn eveneens bevroren. De inval door de politie gebeurde na meerdere tips over uitbuiting van vrouwen. De bar waar het misdrijf plaatsvond was 24 uur per dag open. Hoe lang de vrouwen slachtoffer zijn geweest van de bende, is nog onduidelijk. Ze worden momenteel verhoord en verzorgd. Alle aangehouden verdachten zitten vast en worden binnenkort voorgeleid.