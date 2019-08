Spaanse politie betrapt Nederlands echtpaar met levensgevaarlijke oorlogswapens in auto Caspar Naber

16 augustus 2019

10u37

Bron: AD 1 Een Nederlands echtpaar is aangehouden in Spanje wegens illegaal bezit van oorlogswapens. De Spaanse politie vond tijdens een controle bij de Spaans-Franse grens een heus wapenarsenaal in het bestelbusje van het stel. Volgens de Guardia Civil was de lading levensgevaarlijk.

De man en vrouw liepen zaterdag tegen de lamp op de snelweg AP-7 bij de grensovergang La Jonquera in de Spaanse provincie Gerona (Catalonië). De Guardia Civil maakte het nieuws vanmorgen bekend, melden Spaanse en Franse media.

In de bestelbus ontdekten politiemensen onder andere een machinegeweer met statief, in 1944 geproduceerd door de Spaanse wapenfabrikant Alfa, drie mortieren, negen mortiergranaten, een lader met munitie, luchtafweergeschut, een bajonet en een gasmasker.

De Nederlanders beschikten volgens de Guardia Civil niet over de vereiste documenten voor hun lading, die daarop in beslag werd genomen. Volgens de Spaanse politie hebben de man en vrouw geluk gehad omdat de kans groot was dat de wapens automatisch zouden afgaan.

Het stel verklaarde de oorlogswapens te hebben gekocht van iemand die ze had opgeslagen in een boot afgemeerd in een haven aan de Costa Brava. De man in kwestie bevestigde de verkoop en verklaarde dat hij nog meer vuurwapens aan boord had. De daaropvolgende doorzoeking leverde nog twee mortieren en zes mortiergranaten op.

De verkoper is ook aangehouden. Hij beschikte volgens de politie over geen enkel document dat de herkomst van de oorlogswapens verklaart. Het Openbaar Ministerie in de Catalaanse stad Figueres onderzoekt de zaak.