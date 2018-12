Spaanse politie bestempelde Martina's dood ten onrechte als zelfdoding, nu zeven jaar later zijn twee Italianen alsnog veroordeeld mvdb

Bron: La Nazione 0 De dood van toeriste Martina Rossi (20) op Mallorca heeft zeven jaar na de feiten alsnog geleid tot de veroordeling van twee Italianen. De Spaanse politie klasseerde het overlijden destijds als een zelfdoding. Iets waar haar familie geen geloof aan hechtte. Met succes: het onderzoek werd in Italië heropend en leidde tot een assisenproces voor de rechtbank van Arezzo. De twee twintigers zijn vrijdag beiden veroordeeld tot zes jaar cel. Geen van hen woonden het proces bij, ook op de dag van de uitspraak bleven ze afwezig.

De feiten dateren van woensdag 3 augustus 2011. Martina Rossi, een studente uit Genua, is op vakantie op het Spaanse Baleareneiland Mallorca en verblijft in een groot hotel in Palma. Ze logeert op de zevende verdieping. Omstreeks zeven uur ‘s ochtends maakt ze een dodelijke val vanaf het balkon van haar hotelkamer. De Spaanse politie komt meteen ter plaatse. “Zelfdoding”, luidt het. Het onderzoek wordt snel afgesloten en geklasseerd, tot groot ongenoegen van de ouders van Martina. Hun dochter vertoonde geen suïcidale signalen. Ze leggen zich niet neer bij de beslissing, temeer omdat Deense hotelgasten na een wanhopige schreeuw meteen wegrennende voetstapppen hebben gehoord.

Naar balkon gevlucht

De advocaat van de familie bijt zich vast in de zaak. Hij krijgt in 2012 het gedaan dat in Italië het onderzoek wordt heropend. Twee jonge Italiaanse twintigers uit de Toscaanse stad Arezzo die in hetzelfde hotel logeerden, worden aangeklaagd. Alessandro Albertoni en Luca Vanneschi (in 2011 amper twintig) worden beschuldigd van poging tot verkrachting. Om aan hen te ontkomen zou Martina naar het balkon zijn gevlucht. Ze trachtte vervolgens te vluchten naar het balkon van de aangrenzende hotelkamer, maar kwam dodelijk ten val.

Op haar lichaam werden geen sporen van seksueel misbruik aangetroffen. Vriendinnen van Martina en jongens uit het gezelschap van Albertoni en Vanneschi waren voor de feiten al afgezakt naar een kamer op de eerste verdieping om daar verder te feesten en te flirten. Enkel Martina en de twee bleven achter. Iets wat Albertoni en Vanneschi in een politieverhoor ontkennen. Zij waren naar eigen zeggen niet meer aanwezig bij Martina. De twee kwamen niet opdagen op hun proces, maar werden wel vertegenwoordigd door advocaten. Zij blijven volhouden dat de dood een suïcide is, voortkomend uit een vroegere relatiebreuk.

De rechter achtte Albertoni en Vanneschi schuldig aan een misdrijf met de dood tot gevolg. Ze zijn ook veroordeeld voor geweld in groep. De twee mochten hun proces in vrijheid bijwonen, maar kwamen nooit opdagen. De twee stuurden dan wel hun kat naar de rechtbank, hun advocaten hebben aangekondigd dat ze in beroep gaan. De ouders reageren verheugd op de uitspraak: “Een beetje gerechtigheid voor Martina is geschied”, lieten ze optekenen aan plaatselijke media. Of Albertoni en Vanneschi actief worden opgespoord, is niet duidelijk.

De advocaat van de familie eist ook excuses van de Spaanse politie. Hun agenten hebben ten orechte Martina’s overlijden bestempeld als zelfdoding.