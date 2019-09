Spaanse politie arresteert negen Catalaanse separatisten na plannen “gewelddadige acties” TT JV

23 september 2019

09u28

Bron: ANP, Reuters, AFP 0 De Spaanse politie heeft vanmorgen op verschillende plaatsen negen Catalaanse separatisten aangehouden. De politie verdenkt hen ervan dat ze gewelddadige acties wilden uitvoeren en dat ze daarbij explosief materiaal wilden gebruiken. Het is onduidelijk wat de separatisten precies van plan waren.

De opgepakte personen zouden banden hebben met de separatistische Comités voor de Verdediging van de Republiek (Comitès de Defensa de la República, CDR). Zij zouden hun acties begin oktober hebben willen uitvoeren. Op verschillende plaatsen vinden huiszoekingen plaats, en het valt niet uit te sluiten dat er later nog arrestaties zullen gebeuren, klinkt het.

Bij huiszoekingen in de stad Sabadell (25 km ten noorden van Barcelona) stootten de speurders op “materiaal en substanties die als bruikbaar voor het vervaardigen van explosieven gelden”, aldus de Guardia Civil in een communiqué, zonder verdere uitleg over de aard van die substanties.

De arrestaties zijn gelast door de Audiencia Nacionale, een hoge Madrileense rechtbank gespecialiseerd in zaken van terrorisme. Bedoeling was licht te laten schijnen op “veronderstelde en geplande activiteiten van de Comités ter verdediging van de republiek”. Die waren tijdens de poging tot afscheiding van Catalonië van Spanje actief in tientallen gemeenten in de regio.

De burgerorganisaties lieten zich kennen door het blokkeren van wegen of spoorwegen, en hadden het soms aan de stok met de politie. Via Twitter hebben deze Comités de “huiszoekingen zonder onderscheid en arbitraire gevangennemingen” gehekeld.

Het is binnenkort twee jaar geleden dat de toenmalige separatistische regering van Catalonië onder leiding van Carles Puigdemont een illegaal referendum hield over onafhankelijkheid. Circa 40 procent van de stemgerechtigden, vrijwel uitsluitend separatisten, bracht zijn stem uit en 90 procent van die kiezers stemde voor afscheiding.

Twaalf vooraanstaande leiders van de Catalaanse regioregering moesten zich voor de rechter verantwoorden. Ze zijn onder meer beschuldigd van hoogverraad en misbruik van overheidsgeld. Het vonnis tegen de separatisten wordt binnenkort verwacht. Een veroordeling kan fel protest veroorzaken in de noordoostelijke regio van Spanje.