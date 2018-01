Spaanse pers: "Puigdemont onderhandelt met N-VA om zijn inaugurele speech in Vlaams parlement te geven" TT

27 januari 2018

19u49

Bron: EFE 0 De afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont is in onderhandeling met de N-VA om zijn inauguratiespeech in het Vlaams parlement te geven als hij dinsdag opnieuw als premier wordt aangesteld. Dat schrijft het Spaanse persbureau EFE.

In Catalonië is het nog altijd niet duidelijk of Carles Puigdemont opnieuw premier kan worden, nadat hij eind december bij nieuwe verkiezingen opnieuw een nationalistische meerderheid achter zich kon verzamelen. Spanje wil hem nog steeds opsluiten voor rebellie, en voorlopig blijft Puigdemont dan ook in ons land, waar hij eind oktober naar toe vluchtte.

Dinsdag staat in het Catalaanse parlement alvast de verkiezing van een nieuwe premier op de agenda, en Puigdemont is de enige kandidaat. Hoe de parlementsleden hem zullen verkiezen als hij niet zelf aanwezig kan zijn, is dus nog steeds de vraag. Een optie om hem via een videoverbinding vanuit Brussel te laten verschijnen, leek uitgesloten wegens onwettig.

Vlaams parlement

Maar volgens EFE wordt er nu toch over gesproken dat Puigdemont vanuit Brussel verkozen zou worden en zou hij zijn inaugurele toespraak bovendien vanuit het Vlaams parlement willen geven. Daarover zou hij momenteel onderhandelen met de N-VA. Bij die partij was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.

Op die manier zou Puigdemont toch in een soort van institutionele context zijn toespraak kunnen geven. Ook Paul Bekaert, Puigdemonts advocaat, zegt aan het Catalaanse persbureau ACN dat hij zijn cliënt heeft aangeraden voorlopig in Brussel te blijven, "tot Spanje tot rede komt". Voor Bekaert kan een aanstelling via videoverbinding of via een geschreven verklaring wel.

N-VA wilde Puigdemont eerder deze maand al naar het Vlaams parlement halen, maar dat werd afgeblokt door coalitiepartners Open Vld en CD&V.

Grondwettelijk Hof

In Madrid zit het Grondwettelijk Hof overigens al de hele dag bij elkaar om te beslissen over de vraag van de centrale regering in Madrid om Puigdemonts kandidatuur nu al te annuleren. De beslissing om een kandidatuur preventief te schorsen zou bijzonder omstreden zijn. De Raad van State liet gisteren weten dat hij geen reden ziet voor een beroep tegen Puigdemonts kandidatuur, maar Madrid ging desondanks door met het plan.

Puigdemont negocia pronunciar el discurso de investidura desde el Parlamento flamenco https://t.co/e6CtMH1xCt EFE Noticias(@ EFEnoticias) link