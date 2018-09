Spaanse minister van Volksgezondheid neemt ontslag na geknoei met diploma jv

11 september 2018

22u47

Bron: afp 1 De Spaanse minister van Volksgezondheid Carmen Monton heeft vanavond haar ontslag ingediend. Ze doet dat na onthullingen over geknoei met cijfers om haar masterdiploma te behalen.

De 42-jarige Monton, de benjamin in de socialistische regering van Pedro Sanchez, kwam in opspraak door artikels in de Spaanse pers over manipulatie van cijfers in het kader van haar master 'genderstudies' aan de universiteit Rey Juan Carlos in Madrid.

Monton wierp de handdoek terwijl premier Sanchez nog maar net zijn minister in bescherming had genomen en gezegd had dat ze "uitstekend werk" leverde op het departement Volksgezondheid.

Monton is al de tweede minister uit de regering-Sanchez die aftreedt. Minister van Cultuur Maxim Huerta moest in juni na nauwelijks een week in functie ontslag nemen na onthullingen over belastingfraude.