Spaanse minister van Buitenlandse Zaken: "Catalaanse separatisten gedragen zich totalitair"

15 oktober 2019

17u19

Bron: Belga

Josep Borrell, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken en de nieuwe hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, laakt de "totalitaire houding" van de Catalaanse separatisten. "Ze denken dat alle Catalanen hun ideeën volgen", klinkt het.

“De kern van het probleem is dat separatisten de Catalaanse identiteit negeren van diegenen die niet voor onafhankelijkheid zijn", aldus Borrell. Gisteren werden negen separatisten veroordeeld tot celstraffen tot 13 jaar voor hun betrokkenheid bij de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. In Barcelona zijn massale protesten uitgebroken tegen de veroordelingen. Ook in andere landen -zoals België- zijn er manifestaties.

"Als je een deel van de bevolking uitsluit omdat ze je ideeën niet steunt, dan heb je een totalitaire houding", zegt Borrell. "Niet iedereen denkt hetzelfde. Ik ben zelf Catalaan en ik denk niet zoals jullie."

Volgens een peiling die in juli werd gepubliceerd door de regionale overheid is 44 procent van de Catalanen voor de onafhankelijkheid en 48,3 procent tegen.

