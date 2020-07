Spaanse minister: “Spanje heeft coronavirus onder controle en is veilig voor toeristen”

Spanje is veilig voor de Spanjaarden en veilig voor toeristen. Het coronavirus is er onder controle. Dit beklemtoonde de minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya zondag, nadat Groot-Brittannië het Zuid-Europese land plotseling van de lijst van veilige landen had geschrapt . Daarom moet iedereen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomt vanuit Spanje twee weken in quarantaine en daarom geeft de regering in Londen nu het dringende advies alleen als het noodzakelijk is naar Spanje te reizen.