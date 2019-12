Spaanse minister beschuldigt sommige landen ervan klimaatactie “af te remmen” en klaagt “gebrek aan ambitie” aan HLA

12 december 2019

20u05

Bron: Belga 0 De Spaanse minister van Milieu Teresa Ribera heeft donderdag aangeklaagd dat sommige landen opzettelijk klimaatactie “afremmen”. Ze deed de uitspraken aan de vooravond van het officiële einde van de klimaattop in Madrid. Verschillende kleine eilandstaten bevestigen haar ervaringen.

De milieuminister van Spanje, dat de VN-klimaattop organiseert na het afhaken van Chili, verklaarde aan de pers dat twee visies tegenover elkaar staan. Aan de ene kant “zijn er verschillende partijen die het onvoldoende vinden, dat we sneller moeten vooruitgaan, meer ambitie moeten tonen en de rol van de wetenschap moeten versterken in alle domeinen”. Aan de andere kant zijn er de voorstanders van een “politiek die kleine stappen zet, die enkel herhalen wat er in Parijs vier jaar geleden is gezegd”. Ondertussen zijn er de wetenschappelijke bewijzen die benadrukken dat het nodig is om sneller en sterker actie te ondernemen.

“De twee visies zijn heel duidelijk, tussen zij die sneller willen gaan en zij die zich willen verschuilen achter wat niet werkt, om niet vooruit te gaan”, zegt Ribera. Ze is een van de ministers die aangeduid zijn om de onderhandelingen “te faciliteren”. In theorie zouden ze morgenavond moeten rond zijn.

“Economische grootmachten bieden weerstand”

Sommige “economische grootmachten” van wie de leiders “niet overtuigd zijn om actie te ondernemen rond het klimaat (...) bieden weerstand wanneer het op vooruitgang aankomt”, zegt ze. De meest kwetsbare landen “kijken met wanhoop naar die inspanning om de klimaatactie te laten aanslepen, om ze te vertragen of veel ongecontroleerder te maken.”

De vertegenwoordigers van de AOSIS-groep, de alliantie van 44 kleine eilandstaten, die bijzonder kwetsbaar zijn voor de stijging van de zeespiegel, bevestigden de inschatting van Ribera. Ze klagen “het gebrek aan ambitie” aan van sommige staten, en noemen die ook bij naam. Zo verwijten ze de landen uit het Noorden dat ze zich niet houden aan hun belofte om vanaf 2020 100 miljard dollar per jaar steun naar het Zuiden te laten vloeien. Dat is een rechtstreekse vingerwijzing aan de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, Japan en Australië.

Het gebrek aan actie kost levens onder onze bevolking Simon Steil, milieuminister van het eiland Grenada

Volgens het jongste rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) lag dat bedrag in 2017 op 71,2 miljard dollar. “Het gebrek aan actie kost levens onder onze bevolking”, zegt Simon Steil, milieuminister van het eiland Grenada.