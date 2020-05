Spaanse Maria (113) is oudste persoon ter wereld die coronavirus heeft overwonnen KVE

12 mei 2020

15u47

Bron: Daily Mail, Catalan News 4 Maria Branyas (113) maakte al de Spaanse griep en twee wereldoorlogen mee, en nu heeft ze ook nog eens het verraderlijke coronavirus verschalkt. Ze is de oudste vrouw van Spanje en vermoedelijk ook de oudste persoon ter wereld die is genezen van Covid-19. Maak kennis met een bijzondere vrouw.

Er zijn nog gevallen bekend van honderdjarigen die het virus hebben overleefd, maar specialisten zijn er zeker van dat Maria Branyas de oudste is. De vrouw verblijft al twintig jaar in een woonzorgcentrum in Catalonië.

In het rusthuis stierven 17 mensen aan Covid-19 en Maria testte positief in april. Ze moest in quarantaine op haar kamer tot ze het virus had overwonnen en uiteindelijk negatief testte.



Ze zou gezegd hebben dat ze de pandemie een trieste zaak vindt, maar dat ze niet weet waar het virus vandaan komt en hoe het tot in Spanje is geraakt.

❤️❤️❤️ La Maria Branyas d’Olot, la súper centenària més gran de Catalunya i de l’Estat amb 113 anys, ha superat amb èxit la #COVID19! Felicitats, @MariaBranyas112!

Aquesta setmana l’entrevisten a #PrimeraLíniaTV3. 😘 pic.twitter.com/K6ybN00Mmw Salvador Vergés🎗(@ salvaverges) link

Maria werd oorspronkelijk geboren in San Francisco op 4 maart 1907. Haar vader was een journalist in Pamplona (Navarra) die naar de VS was gegaan om daar voor een magazine te werken. In 1915 keerde het gezin per boot terug naar Spanje. Haar vader had tuberculose en stierf tijdens de overtocht. Zijn lichaam werd in zee geworpen. Maria overleefde de Eerste en Tweede Wereldoorlog, én de Spaanse burgeroorlog.

In 1931 trouwde ze met een dokter, Joan Moret. Samen kregen ze drie kinderen. Er volgden nog elf kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen.

Happy 113th birthday, Maria Branyas!#MariaBranyas #113#Catalunya 👏🏻💪🏻 https://t.co/ourTGAkj0U Oriol Jordan(@ Suguet) link

Nu is ze weer in orde, ze babbelt als vanouds. Ze is weer helemaal zichzelf Dochter Rosa Moret

Haar dochter Rosa vertelde aan journalisten dat haar moeder een sterke en positieve persoon is die ook een een urineweginfectie opliep terwijl ze besmet was met het coronavirus, maar dat de ziekte vrijwel zonder symptomen was verlopen. Volgens Rosa verveelde haar moeder zich tijdens de quarantaine en hebben ze haar voor het laatst gezien op haar 113de verjaardag. “Nu is ze weer in orde, ze babbelt als vanouds. Ze is weer helemaal zichzelf”, aldus Rosa.

De familie van Maria hoopt haar binnenkort weer in het rusthuis te kunnen bezoeken.

