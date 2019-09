Spaanse man schiet ex-vrouw, haar zus en moeder neer PVZ

16 september 2019

12u26

Bron: El Pais, El Mundo 0 Deze morgen heeft de Spaanse politie een 41-man aangehouden in Valga, een gemeente in het noordwesten van Spanje, voor een geval van vrouwengeweld. Hij heeft zijn ex-vrouw, ex-schoonmoeder en ex-schoonzus neergeschoten en belde nadien zelf de politie op. De twee zoontjes van het echtpaar waren op het moment van de feiten ook in het huis aanwezig.

José L.A. heeft volledige bekentenissen afgelegd. Hij trok deze ochtend naar de woning van de vrouw, zij stond op het punt hun zoontjes van 4 en 7 naar school te brengen. De man schoot de vrouw (39), haar moeder (57) en haar zus (27) neer. De kinderen bleven gelukkig ongedeerd. Nadien is hij naar zijn eigen huis teruggekeerd, waar hij vervolgens de hulpdiensten verwittigde.

Scheiding

Het echtpaar had 10 jaar samengewoond in het huis waar het gezinsdrama zich afspeelde, maar woonde sinds enkele maanden apart. Het getrouwde koppel was nog niet officieel gescheiden. Volgens de politie waren er geen tekenen van eerder partnergeweld in het gezin

Terrible. Tres mujeres de una misma familia asesinadas en Pontevedra, víctimas de la #ViolenciaDeGénero. Un sentido abrazo y todo mi cariño para sus seres queridos.

No pararemos hasta poner fin al machismo criminal que masacra a las mujeres.

Os queremos libres, seguras y vivas. https://t.co/E3dFEG0vFd Pedro Sánchez(@ sanchezcastejon) link

De Spaanse premier heeft op Twitter reeds zijn medeleven betuigt. Hij hoopt dat er snel een einde komt aan het vrouwengeweld in Spanje.

Op 20 september willen enkele Spaanse vrouwenorganisaties een mars organiseren.