Spaanse kustwacht redt meer dan 520 migranten AV

15 augustus 2018

19u46

Bron: BELGA 1 Voor de kust van Spanje, in de Straat van Gibraltar en de Alboránzee, werden vandaag meer dan 520 migranten gered uit bootjes. Dat meldt de Spaanse kustwacht.

Nadat Italië zich strenger opstelde tegenover clandestiene migranten, is Spanje sinds dit jaar de belangrijkste toegangspoort tot Europa via de zee. Hoewel het totale aantal migranten die aankomen in Europa in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk bleef dalen, trekken steeds meer illegale migranten vanuit Marokko richting Spaanse kusten. Dit jaar kwamen al meer dan 25.000 migranten in gammele boodjes aan in Spanje, zo blijkt uit cijfers van de VN. Dat is bijna drie keer zoveel dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Europese Commissie besliste in het begin van de maand om een bijkomende drie miljoen euro vrij te maken om Spanje te helpen bij de aanpak van de migratiestroom naar het land. Het geld zal voornamelijk gebruikt worden om de kosten te dekken die voortvloeien uit de ontplooiing van extra personeel van de Guardia Civil aan de zuidelijke landsgrenzen, zo maakte de Commissie vandaag bekend.