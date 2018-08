Spaanse kustwacht redt 450 bootvluchtelingen ADN

08 augustus 2018

07u29

Bron: Belga 0 De Spaanse kustwacht heeft gisteren meer dan 450 bootvluchtelingen gered die de Middellandse Zee wilden oversteken van Marokko naar Spanje. Spanje is sinds dit jaar de belangrijkste aankomsthaven voor immigranten in de EU, sinds Italië hen de toegang tot het land ontzegt.

De 458 bootvluchtelingen, onder wie 13 kinderen, zaten in 9 bootjes op de Straat van Gibraltar en de Alboránzee, zegt de Spaanse kustwacht op Twitter.



Sinds januari bereikten meer dan 23.000 immigranten Spanje via de zee. Dat is meer dan in heel vorig jaar, blijkt uit een balans van de Internationale Migratieorganisatie (IOM).