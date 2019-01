Spaanse kustwacht onderschept 33 migranten bij Lanzarote LH

05 januari 2019

22u32

Bron: Daily Mail 0 De Spaanse kustwacht heeft 33 migranten, onder wie 13 minderjarigen, onderschept toen ze het Canarische eiland Lanzarote bereikten.

De migranten kwamen aan in het gebied Jameos del Agua in het noordoosten van Lanzarote. De kustwacht gaf twee foto’s vrij van een tiental migranten en het bootje waarmee ze de oversteek maakten. Dertien migranten zijn nog minderjarig. Verdere details over hun leeftijd of waar ze vandaan komen, zijn niet bekend.

Lanzarote ligt 115 kilometer ten westen van de Marokkaanse kust en is het meest oostelijke eiland van de archipel.

Tijdens de twee eerste dagen van 2019 heeft de Spaanse kustwacht al meer dan 400 bootvluchtelingen gered die de oversteek van de Middellandse Zee probeerden te maken. Op Nieuwjaar werden 111 mensen gered op de Alboranzee en in de straat van Gibraltar, op 2 januari waren er dat 290.