Spaanse kust geteisterd door gevaarlijke kwallen TK

24 mei 2018

21u43

Bron: Express UK 0 Moet jij jouw zomervakantie nog inplannen? Dan denk je maar beter twee keer na over de Costa Blanca. De Spaanse kust wordt immers al weken geteisterd door Portugese oorlogsschepen, een soort kwal die voor erg pijnlijke beten zorgt. Dit weekend werd zelfs een deel van de kustlijn afgesloten nadat een jongen in het ziekenhuis belandde.

Portugese oorlogsschepen - zo genoemd door ontdekkingsreizigers uit de zestiende eeuw - zijn eigenlijk geen echte kwallen, maar een complexe kolonie van honderden poliepen. Het resultaat is echter hetzelfde: de beten zijn erg pijnlijk en kunnen voor verlammingsverschijnselen zorgen. Er kunnen ook ademhalingsproblemen en shock optreden, of een gevaarlijke allergische reactie. Dodelijk zijn de beestjes meestal niet, tenzij zwemmers in het water verstrikt raken in hun tentakels en zo verdrinken.

De 'kwallen' komen voor in warme zeeën en duiken normaal gezien slechts sporadisch op in de Noordzee, maar de laatste weken worden ze steeds vaker gespot voor de Spaanse Costa Blanca. Zondag werd een jongen van 11 afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij op het La Marina-strand in Elche (boven Murcia) een lelijke kwallenbeet opliep. Het kind kloeg over buik- en nekpijn, maar mocht na een paar uur weer naar huis.

Zo'n 90 kilometer van de Costa Blanca werd afgezet, en op heel wat andere plaatsen is het verboden om te zwemmen. De lokale overheden roepen iedereen op om waakzaam te zijn. "Deze dieren mogen niet aangeraakt worden; hun beet kan erg gevaarlijk zijn." In april kregen ook Benidorm en Alicante al te maken met de Portugese oorloggschepen.