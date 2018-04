Spaanse koningin Letizia "gekwetst" door mediastorm over familieruzie Redactie

05 april 2018

03u45

Bron: ANP 0 De Spaanse koningin Letizia is "getroffen, bezorgd en gekwetst" door het dinsdag plotseling opgedoken videofragment waarin ze het aan de stok lijkt te hebben met haar schoonmoeder koningin Sofia. Dat vertelde Imma Aguilar woensdag in het televisieprogramma El círculo van Telemadrid. Aguilar is oud-collega van voormalig televisiejournalist Letizia, en zou haar telefonisch hebben gesproken nadat een mediastorm was uitgebroken over de opnamen.

De beelden dateren van afgelopen zondag en zijn gemaakt door de Spaanse televisiezender TVE, die opnamen mocht maken van het traditionele koninklijke bezoek aan paasmis in de kathedraal van Palma de Mallorca. Maar ze vielen pas op toen iemand die de beelden op internet voorbij zag komen, opmerkte dat er bijna een handgemeen was tussen de twee koninginnen, en dat fragment op Twitter zette. Binnen 24 uur hadden twee miljoen mensen de beelden bekeken.

De verklaringen van de opnamen lopen uiteen. De consensus is dat Letizia opzettelijk en duidelijk verhinderde dat er een foto werd gemaakt van haar dochters Leonor en Sofia samen met koningin Sofia. Dat leidde ook tot een boze reactie van Leonor, die de hand van haar oma boos wegsloeg toen deze bleef proberen in beeld te blijven van de fotografen voor de kathedraal. De geschrokken koning Felipe moest de ruzie sussen terwijl koning Juan Carlos verbaasd toekeek.

Publiek geheim

Volgens Letizia zelf, zo vertelde Anguilar, was er niks anders aan de hand dan dat ze haar dochters wilde beschermen tegen al te opdringerige media. "Het was een natuurlijke en moederlijke reactie. Ze is zeer toegewijd aan haar werk, aan de rol die ze heeft, maar ook als moeder met zorg voor haar dochters", aldus Aguilar. Dat het niet botert tussen de koninginnen Letizia en Sofia is een publiek geheim. Eveneens is het bekend dat Letizia geen hoge dunk heeft haar schoonvader en schuinsmarcheerder koning Juan Carlos.

Uit een online-opiniepeiling van de krant El Mundo bleek echter dat de uitleg van Letizia maar door weinig Spanjaarden werd geloofd. Van de bijna 12.000 deelnemers aan de peiling steunde 92 procent koningin Sofia in de polemiek met haar schoondochter. Spaanse media waren gisteren meedogenloos in hun verslaggeving over de tweespalt in de koninklijke familie.

"Ware aard"

Verschillende media stuurden hun verslaggevers naar de moeder van Letizia, Paloma Rocasolano, in een vergeefse poging haar om een reactie te vragen. Rocasolano werd op straat achtervolgd en lastiggevallen, maar hield haar mond. Heel anders dan een dag eerder, toen de vrouw van de Griekse kroonprins Pavlos - een volle neef van koningin Sofia, zich met gestrekt been in de discussie stortte en twitterde dat Letizia haar "ware aard" had getoond en dat "geen enkele grootmoeder het verdiende zo behandeld te worden"



Dat alles was het tegenovergestelde van wat koning Felipe met Pasen had gehoopt te bereiken. De troonswisseling in 2014 had voor spanningen gezorgd binnen de familie, mede doordat de machtsverhoudingen waren veranderd en Letizia sindsdien voorrang had boven haar schoonmoeder. Felipe, die altijd een zeer goede band had met zijn moeder, had ook wat afstand genomen tot vader Juan Carlos, wiens laatste jaren op de troon gekenmerkt werden door schandalen. Dit jaar echter moesten de breuken worden gelijmd, in elk geval tussen de hoofdrolspelers in de familie.

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours Marie-Chantal(@ MarieChantalUK) link

Vrolijk poseren?

Koning Juan Carlos, in januari tachtig geworden, werkte mee door voor het eerst in vier jaar weer met Pasen naar Mallorca te komen, waar de familie al jaren achtereen naar de kerk gaat. De foto's van de na het incident schijnbaar vrolijk poserende familie gingen heel Spanje rond. De missie van koning Felipe leek geslaagd. Totdat twee dagen later de filmbeelden opdoken waaruit het tegendeel bleek. "In elke familie is wel wat", probeerde de secretaris-generaal van de socialistische partij PSOE te sussen, maar tevergeefs.

Letizia kreeg op sociale media de wind van voren, maar er was één groep die haar actie toejuichte: de republikeinen. Die bedankten haar voor haar inzet om de instelling van de Derde Republiek (na eerdere pogingen in de negentiende en twintigste eeuw) weer een stapje dichterbij te brengen door het koningshuis in diskrediet te brengen.