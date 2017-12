Spaanse koning vraagt Catalaanse verkozenen om nieuwe "confrontatie" te vermijden Redactie

22u24

Bron: Belga, ANP 6 EPA 2017-12-24 00:00:00 epa06404888 A picture made available on 24 December 2017 shows Spain's King Felipe VI during his traditional Christmas message at La Zarzuela Palace, Madrid, Spain, on 23 December 2017. EPA/BALLESTEROS De Spaanse koning Felipe heeft in zijn kersttoespraak aan de nieuwe verkozen Catalaanse parlementsleden gevraagd om een nieuwe "confrontatie" te vermijden. De koning waarschuwde het nieuwe parlement dat het de problemen die alle Catalanen aangaan onder ogen zal moeten zien, met in het achterhoofd het welzijn van iedereen.

"De weg mag niet opnieuw leiden tot een confrontatie en een uitsluiting. Dat brengt alleen maar onenigheid, onzekerheid en ontmoediging, weten we", aldus de koning. "Dit zou leiden tot een verarming op moreel, maatschappelijk en natuurlijk ook economisch vlak van een hele maatschappij."

In zijn toespraak vroeg de koning nog dat Catalonië stabiliteit en wederzijds respect zou herwinnen, zodat "overtuigingen niet langer families en vrienden scheiden". Spanje is "een volwassen democratie, waar u alle ideeën kunt verdedigen", aldus de koning. Maar de ideeën kunnen niet worden opgelegd aan anderen, zo verwees hij naar Catalonië. "Respect voor de beginselen en waarden van de rechtsstaat zijn essentieel om de grondwettelijke beginselen van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen."

De Spaanse koning voldeed daarmee niet aan de wens van de afgezette en in ballingschap in België verblijvende Catalaanse leider Carles Puigdemont om zijn toespraak van twee maanden geleden te 'rectificeren'. Felipe veroordeelde in oktober de Catalaanse regering in harde bewoordingen. Vanavond was de toon gematigder, aldus de Spaanse krant El País, zonder dat de koning ook maar een centimeter toegaf aan de separatisten.

Felipe had zijn toespraak, de vierde sinds zijn aantreden als koning in 2014, zaterdagmorgen pas opgenomen. Hij moest wachten op het resultaat van de Catalaanse verkiezingen van afgelopen donderdag. Om die reden ook werd met spanning uitgekeken naar zijn rede, die hij hield in het Zarzuela-paleis.