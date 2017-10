Spaanse koning: "Catalonië is en blijft een essentieel onderdeel" van het land 23u15

Bron: Belga 0 Getty Images Koning Felipe VI en koningin Letizia van Spanje in Oviedo. De Spaanse koning Felipe VI heeft de pogingen van Catalonië om zich af te scheuren van de rest van het land weggezet als zijnde "onaanvaardbaar". Dat deed hij vrijdagavond tijdens een geëmotioneerde toespraak in Oviedo, naar aanleiding van de uitreiking van de Prinses van Asturiëprijs aan de Europese Unie. "Catalonië is en blijft een essentieel onderdeel" van het Spanje van de 21ste eeuw, aldus de vorst.

De Spaanse koning, die het tot hiertoe nooit rechtstreeks had over een poging tot afscheuring, begon vervolgens aan een levendig pleidooi over de opbouw van de democratie in Spanje, na de dood van dictator Franco. Spanje is een land waar alle burgers (...) de kans hebben gekregen om in vrede en vrijheid hun plaats te vinden (...), sprak hij. "We willen niet opgeven wat we samen hebben opgebouwd", luidde het voorts in de toespraak die werd bijgewoond door EU-commissaris Jean-Claude Juncker, Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani en Europees president Donald Tusk.



Het was pas de tweede keer sinds de crisis tussen Madrid en de Catalaanse separatisten op 1 oktober in alle hevigheid losbrak, dat de vorst het woord nam. Het is in Spanje namelijk niet de gewoonte dat de koning zich uitspreekt over het politieke beleid in het land.

Getty Images EU-commissaris Jean-Claude Juncker (links), Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani (midden) en Europees president Donald Tusk (rechts)