Spaanse koning betuigt Catalaanse rechters zijn steun Puigdemont moet zich voortaan wekelijks bij Berlijnse politie melden TTR TT

09 april 2018

14u51

Bron: Belga 2 De Spaanse koning Felipe VI heeft bij een bezoek aan Catalonië zijn steun aan rechters betuigd. In aanwezigheid van de onderzoeksrechter die ruim een dozijn Catalaanse separatistische leiders van rebellie heeft beschuldigd, zei de vorst dat rechters "een essentiële factor in het eerbiedigen van de wet" zijn.

"Ik ben mij bewust - en dat zijn we allemaal - van de moeilijkheid en de grote verantwoordelijkheid die uw functie inhoudt", zei het Spaanse staatshoofd tijdens een diploma-uitreiking bij een nieuwe promotie van rechters. De rechter is "de ultieme garantie van de rechten en een essentiële factor in het naleven van de wet", aldus Felipe VI.

"U kan altijd rekenen op het vertrouwen en de steun van de Kroon", voegde de koning eraan toe.

"Krachtdadig antwoord in troebele tijden"

Voorzitter Carlos Lesmes van het hooggerechtshof alludeerde op de Catalaanse crisis door de nieuwe rechters voor te houden: "Uw collega's zijn bezig krachtdadig een antwoord te geven op de uitdagingen die zich stellen in uitermate troebele en ingewikkelde tijden".

Aanwezig op de ceremonie was ook onderzoeksrechter Pablo Llarena van het hooggerechtshof. Die ligt in de regio onder vuur nadat hij dertien Catalaanse separatitische leiders had aangeklaagd voor rebellie.

In de omgeving van het auditorium betoogden enkele honderden separatistische militanten.

Puigdemont mag zich ook melden in Berlijn

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is er ondertussen in geslaagd de voorwaarden van zijn vrijlating in Duitsland te verzachten. Hij moet zich wekelijks bij de Berlijnse politie melden. Dat hebben ambtenaren van de Duitse justitie vandaag gezegd.

Puigdemont is op 25 maart in Duitsland gearresteerd op basis van een in Madrid uitgevaardigd aanhoudingsbevel. Vrijdag mocht hij in afwachting van een eventuele uitlevering aan Spanje de gevangenis van Neumünster verlaten.

Hij heeft de Duitse justitie gevraagd om zich wekelijks bij de politie van Berlijn in plaats van Neumünster aan te melden, en dat is toegestaan, aldus een woordvoerster van het hooggerechtshof van de deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Zaterdag had Puigdemont gezegd in Berlijn te willen vertoeven terwijl zijn verzoek tot uitlevering in behandeling is. Puigdemont mag zich vrij bewegen in Duitsland, maar mag dat land niet verlaten.

Het hof oordeelde eerder dat de aanklacht van rebellie onvoldoende is voor een uitlevering, maar misbruik van overheidsgeld wel.