Spaanse koning benoemt sociaaldemocraat Pedro Sánchez tot formateur TT

06 juni 2019

21u41

Bron: El Pais 0 De Spaanse koning Felipe VI heeft de sociaaldemocraat Pedro Sánchez, de winnaar van de parlementsverkiezingen van eind april, benoemd tot formateur. Sánchez moet nu gesprekken opstarten met andere partijen om te kijken of hij een meerderheid achter zich kan krijgen om opnieuw tot premier benoemd te worden.

De sociaaldemocratische PSOE won de verkiezingen meer dan een maand geleden, maar bleef ver van de absolute meerderheid: de partij van haalde 123 van de 350 zetels binnen. De conservatieve Volkspartij (PP) van ex-premier Mariano Rajoy viel terug van 137 naar 66 afgevaardigden in het Spaanse parlement.

Sánchez moet dus op zoek gaan naar steun om opnieuw een regering te kunnen vormen. Dat zal meer dan waarschijnlijk opnieuw een minderheidskabinet worden, net als de vorige keer. De socialist kijkt in de eerste plaats naar de uiterst linkse Unidas Podemos, dat 42 zetels heeft. Maar die partij eist deze keer in de regering te worden opgenomen en wil niet meer enkel gedoogsteun leveren.

Maar zelfs met de steun van Unidas Podemos is Sánchez er nog niet. Hij heeft ook de goedkeuring van een aantal kleinere regionale partijen nodig om in een tweede ronde meer ja- dan nee-stemmen achter zijn naam te krijgen. Een meevaller voor de kandidaat-premier is wel dat drie Catalaanse separatistische parlementsleden niet mogen zetelen omdat ze in Madrid terechtstaan voor het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. De drie willen hun zetel ook niet doorgeven, wat in de praktijk wil zeggen dat de drempel om een meerderheid te halen in het parlement zakt van 176 naar 173 zetels.

De regeringsvorming stond in de maand mei op een laag pitje door de nakende Europese en regionale verkiezingen. Koning Felipe hield pas gisteren en vandaag consultaties en benoemde Sánchez vanavond. Die heeft zijn opdracht aanvaard. Hij krijgt nu enkele weken om onderhandelingen te voeren en zou in de eerste of tweede week van juli zichzelf aanbieden in het parlement voor de stemming.